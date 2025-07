Hubert Hurkacz zachęca do ograniczania zużycia plastiku – do wygrania butelka wielokrotnego użytku autorskiego projektu tenisisty

Od października tego roku rusza w Polsce system kaucyjny na opakowania PET, szkło i aluminiowe puszki, które zgodnie z unijną dyrektywą powinny być zbierane w co najmniej 77%. Nowe przepisy mają zmniejszyć skalę zanieczyszczenia i zwiększyć udział opakowań poddawanych recyklingowi.

Świadomość ekologiczna konsumentów rośnie, co potwierdzają dane waterdrop® – z badania marki wynika, że 9 na 10 Polaków jest za wprowadzeniem systemu kaucyjnego. Austriacka firma dąży do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego plastikiem poprzez eliminację jednorazowych butelek i promowanie zrównoważonych nawyków, także poprzez angażujące akcje z udziałem ambasadorów marki. We współpracy z jednym z nich – Hubertem Hurkaczem – waterdrop® przeprowadza letni konkurs*, w którym wygrać można stalową butelkę ATP ozdobioną oryginalnym, własnoręcznie wykonanym projektem najlepszego polskiego tenisisty.

– Chciałem stworzyć coś, co odzwierciedla zarówno moją pasję do tenisa, jak i przesłanie zdrowego stylu życia – komentuje Hubert Hurkacz. – Nawodnienie jest absolutnie kluczowe dla każdego sportowca, szczególnie w tenisie, gdzie intensywny wysiłek fizyczny trwa kilka godzin. Będąc zawodowym tenisistą, mam świadomość, jak wielki wpływ także na moją wydolność ma utrzymanie odpowiedniego poziomu płynów.

Jako ambasador i inwestor waterdrop® , Hubert Hurkacz nieustannie inspiruje społeczność waterdrop® do picia większej ilości wody i ograniczania zużycia plastiku. Ta kampania promuje zdrowe nawyki nawodnienia, a przy okazji daje szansę na zdobycie wyjątkowej pamiątki od gwiazdy światowego tenisa.

Waterdrop Explorer w maślanym odcieniu żółtego oraz waterdrop® Days

Austriacka marka wprowadza kolejny kolor bestsellerowego Kubka Termicznego Explorer, tym razem w najmodniejszym odcieniu tego lata – maślanym żółtym. Wykonany jest on z dwuściennej stali nierdzewnej, ma pojemność aż 1,1 l oraz wygodny uchwyt ułatwiający przenoszenie. Na stronie waterdrop® także do 3 sierpnia trwa największa wyprzedaż tego sezonu – waterdrop® Days.

*Konkurs trwa do 3 sierpnia br. Aby wziąć w nim udział należy złożyć zamówienie za min. 100 zł na stronie www.waterdrop.pl oraz wypełnić formularz konkursowy. Zwycięzca zostanie ogłoszony już 5 sierpnia za pośrednictwem oficjalnych kanałów społecznościowych waterdrop®.